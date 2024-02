Neustadt an der Orla. Ein Überblick über die tollen Tage in Thüringens Faschingshochburg Nummer 1. Über den Umzug und das ganze Drumherum spricht Obernarr Jan Müller

Der größte Faschingsumzug Thüringens findet sich nach der pandemischen Pause bekanntermaßen in Neustadt an der Orla. In eineinhalb Wochen, genauer am Sonntag, 11. Februar, steigt die große Sause. Und zwar ab 14 Uhr. Mit mindestens 25.000 Besuchern wird in der 9000-Einwohner-Stadt gerechnet. An dem Sonntag ist die komplette Innenstadt von 12 bis 20 Uhr gesperrt. Der Umzug führt von der Karl-Liebknecht-Straße, durch Ernst-Thälmann-Straße, Pößnecker Straße, August-Bebel-Straße, Mühlstraße und Rodaer Straße zum Marktplatz. Letztgenannter ist wegen der zahlreichen Veranstaltungen vom Donnerstag, 8. Februar, um 8 Uhr bis zum Dienstag, 13. Februar, 18 Uhr komplett gesperrt. Am Umzugssonntag werden die Bushaltestellen Hugo-Hartung-Straße und Goethestraße nicht bedient. Geparkt werden kann auf den Flächen Am Stadtweg, in der Ludwig-Jahn-Straße, Festplatz an den „Bürgerwiesen“ sowie auf den Parkflächen der Supermärkte. Die Stadtverwaltung hat am Rosenmontag, 12. Februar, geschlossen, der Wochenmarkt am Dienstag entfällt, teilt die Verwaltung zudem mit. Neustadt ist also fest in Narrenhand.