Krölpa. Gemeinde kann sich weder die Sicherung des wohl mehr als 150 Jahre alten Bauwerkes noch einen Neubau leisten. Schon die Finanzierung der Gefahrenbeseitigung ist eine Herausforderung.

Die Bahnbrücke in der Verlängerung der Neuen Straße am Spieligsberg in Krölpa ist seit Monaten für Pkw und Lkw sowie landwirtschaftlichen Maschinen gesperrt und bisherige Erwähnungen des Bauwerkes im Gemeinderat ließen nichts Gutes erahnen. In der Sitzung des kommunalen Parlamentes vom Mittwochabend brach nun Volker Müller eine Lanze für den schätzungsweise mehr als 150 Jahre alten Überweg, der immer wieder gern von Wanderern und Spaziergängern genutzt werde.