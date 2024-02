Portenschmiede. Am Uferstrand der Portenschmiede ist es derzeit ruhig.

Frei von Touristen bietet sich gerade ein wunderschöner Blick auf die Hohenwartetalsperre. Bei frühlingshaften Temperaturen tummeln sich ein paar Enten auf dem kühlen Nass, die Ruhe ist fast ohrenbetäubend. Auch wenn die grau-braunen Bäume im Schatten liegen, es verbirgt nicht, dass sich am südlichen – und mittlerweile auch am nördlichen – Ufer der Borkenkäfer unermüdlich durch den Nadelwald frisst. Und die Slipstelle liegt nun schon seit Monaten auf dem Trockenen, hoffentlich nicht mehr lange: Der Pegel steigt seit ein paar Tagen wieder an, am 31. Januar lag die Stauhöhe bei 298,13 Meter über Normalnull. Der Tiefstand lag zeitweilig bei 296 Metern.