Schleiz. Die Initiative Frauentag veranstaltet auch in diesem Jahr wieder eine Frauentagsfeier in der Schleizer Wisentahalle.

Wie schon in den vergangenen Jahren findet traditionell am 8. März zum Internationalen Frauentag eine Festveranstaltung in der Wisentahalle statt. Beginn ist um 14 Uhr. Dieses Jahr steht die Veranstaltung unter dem Motto „Du bist schön!“.