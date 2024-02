Burgk/ Bad Lobenstein. Angebot für Familien im Oberland in den Winterferien.

Für die Schüler in Thüringen bieten die kommenden Tage eine Mischung aus Vorfreude und Angst: Am 9. Februar steht der letzte Schultag vor den Ferien an, zugleich bedeutet das auch, dass die Halbjahreszeugnisse verteilt werden. Aber egal wie die Noten auch ausfallen, im Raum steht die große Frage, was man in den Ferien im Oberland erleben kann.