Neustadt/ Orla. Die Awo-Schlossschule in Neustadt hat sich am Samstag mit einem Tag der offenen Tür präsentiert. Mehrere hundert Besucher wurden empfangen

Regen Andrang erlebten am Samstagvormittag die Schüler und Lehrer der Awo-Schlossschule in Neustadt bei ihrem Tag der offenen Tür. Bereits zu Beginn des Aktionstages um 9 Uhr waren mehrere Eltern mit ihren Kindern zur Schule gekommen, um sich ein Bild von der Lehreinrichtung zu machen. Schulleiter Robert Steinäcker empfing eine Vielzahl der Besucher direkt am Haupteingang, begrüßte sie und stellte ihnen, wenn gewünscht, Schüler der 9. und 10. Klassenstufe als Schulführer zur Seite.