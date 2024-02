Pößneck/Ranis/Neustadt/Triptis. Verschiedene Veranstaltungen sorgen dafür, dass in der Region keine Langeweile aufkommt. Außerdem sucht die Polizei Zeugen eines Einbruchdiebstahls

Nach Jahren erstmals wieder Weiberfasching in Schlettwein

In Pößneck-Schlettwein wird die mehrere Jahre lang nicht gepflegte Weiberfasching-Tradition wiederaufgenommen. Hierfür sorgt eine private Initiative von Mike Termer und Stephan Ulitzsch aus dem Schlettweiner Karneval heraus. So sind Damen jeglichen Alters am Donnerstag, 8. Februar, ab 19 Uhr (Einlass ab 18 Uhr) im Saal des Schlettweiner Bergschlösschens bei einem Programm willkommen, das keine Wünsche offen lassen werde, wie es heißt. Durch den reinen Frauenabend werde DJ Böhmi führen und es sei mit mindestens zehn verschiedenen Acts zu rechnen. Angekündigt werden mehrere Männerballett-Auftritte sowie „Schlettweiner Überraschungen“. Zum feucht-fröhlichen Party-Neustart hoffen die beiden Weiberfasching-Organisatoren mit einem vollen Saal. Tickets gibt es an der Abendkasse. mko

Gothik-Treffen auf Burg Ranis

Zu einem „Thüringer Gothik-Treffen“ wird am Samstag, 9. Februar, auf Burg Ranis eingeladen. Es geht in diesem Fall um Musik und Literatur. Entsprechende Beiträge steuern Chris Phosphor und Wayne Lost Soul sowie Marko Kruppe und Ralf Schönfelder mit einer Kostprobe aus dem gemeinsamen Projekt „Literarische Destille“ bei. Beginn ist 19 Uhr und Vorverkauftickets sind unter www.lesezeichen-ev.de zu finden. red

Tag der offenen Tür in der Pößnecker Regelschule

Die Regelschule Prof. Franz Huth Pößneck veranstaltet am Mittwoch, 7. Februar, einen Tag der offenen Tür. Insbesondere angehende Fünftklässler und ihre Eltern sind am Schulstandort Pößneck-West in der Zeit zwischen 17 bis 19 Uhr willkommen. Die Kinder können an mehrere Stationen künftige Unterrichtsinhalte kurzweilig kennenlernen und die Eltern können bei einer Führung durch das Schulhaus mit den Pädagogen ins Gespräch kommen. Anmeldetage sind dann der 7. bis 9. März sowie 11. bis 13. März. red

Die Regelschule Prof. Franz Huth in Pößneck. © OTZ | Marius Koity

Kombus-Sonderfahrt aus dem Saale-Orla-Kreis zur Thüringen-Ausstellung

Vom 24. Februar bis 3. März findet in Erfurt die diesjährige Thüringen-Ausstellung statt. Gleich am 24. Februar bietet das regionale Nahverkehrsunternehmen Kombus eine Sonderfahrt zu dieser Messe an. Abfahrtsorte im Saale-Orla-Kreis sind an dem Samstag um 8.10 Uhr Schleiz, um 8.40 Uhr Neustadt und um 9 Uhr Pößneck. Tickets gibt‘s im Servicezentrum am Pößnecker Busbahnhof oder unter www.kombus-online.eu/erlebnistours. Die Thüringen Ausstellung ist seit mehr als drei Jahrzehnten die größte Endverbrauchermesse im Freistaat und in drei Hallen sei wieder mit rund 700 Ausstellern zu rechnen. red

Schattenboxen in Pößneck

Der 1. SV Pößneck baut eine neue Abteilung, nämlich Taijiquan (Tai-Chi-Chuan) auf. Es geht um die alte chinesische Kampf- und Bewegungskunst des Schattenboxens mit Übungen, die der Gesundheitsförderung, Persönlichkeitsentwicklung und Selbstverteidigung dienen. Interessierte ab 14 Jahre werden am 29. Februar um 17.30 Uhr in der Turnhalle der Grundschule Pößneck-Ost erwartet. Übungsleiter ist Andreas Schober. Es wird um eine Voranmeldung in der Vereinsgeschäftsstelle unter Telefon 03647/418679 oder per Mail an info@sv-poessneck.de gebeten. red

Nach Einbruch in Neustadt werden Zeugen gesucht

Zu einem nicht mehr genau feststellbaren Zeitpunkt zwischen Ende Dezember 2023 und Ende Januar 2024 ist in ein Gebäude an der Storchspforte in Neustadt eingebrochen worden. Unbekannte Täter seien auf unbekannte Art und Weise in das Mehrfamilienhaus eingedrungen, um dort Türen mehrerer Räumlichkeiten mit Gewalt zu öffnen, teilte die Landespolizeiinspektion Saalfeld auf Nachfrage zu diesem erst am 1. Februar angezeigten Einbruch mit. Die Diebe hätten eine Bierzeltgarnitur und Alkohol sowie Werkzeug mitgehen lassen. Die Ermittler der Polizeiinspektion Saale-Orla, Telefon 0 36 63/43 10, suchen nun Personen, die eventuell verdächtige Aktivitäten in dem Bereich wahrgenommen haben. mko

Weru-Werkleiter Jens Reimann freut sich schon auf Gäste. © Pößneck | Marius Koity

Berufe ausprobieren in Triptis

Zwei Triptiser Betriebe laden Schülerinnen und Schüler ab der 8. Klasse in den Winterferien zu Tagespraktika ein. Interessierte Mädchen und Jungen können insgesamt sieben Berufe kennenlernen und ausprobieren. So sind die Teenies am 13. Februar, dem Dienstag der Winterferien, bei Rehau, und zwei Tage später am 15. Februar bei Weru Fenster und Türen willkommen. Beginn ist jeweils um 8.45 Uhr und Feierabend in beiden Fällen um 15 Uhr. Die jungen Tagespraktikanten bekommen von den Firmen das Mittagessen gesponsert und die Eltern können die Betriebe bei einem Rundgang kennenlernen. Es ist allerdings eine vorherige Anmeldung unter www.ihk-schuelercollege.de notwendig, wo es auch nähere Vorab-Informationen gibt. mko

Sonderschau in Neustadt wird verlängert

Der Neustädter Mal- und Zeichenzirkel ist im vergangenen Jahr 60 geworden. Aus diesem Anlass wurde am 19. Oktober 2023 eine Jubiläumsausstellung im Museum für Stadtgeschichte am Kirchplatz in Neustadt eröffnet. Fast 400 Besucher seien bislang in der Sonderschau gezählt worden. „Sie gibt einen Einblick in das künstlerische Schaffen des Zirkels von der Gründung bis ins Heute“, erinnert die Stadt Neustadt mit dem Hinweis, dass die Ausstellung „aufgrund des großen Interesses“ bis einschließlich 31. März 2024 verlängert wird. Die vielfältige Arbeit der Zirkel-Mitglieder erstaune die Besucher immer wieder aufs Neue“, heißt es. red