Geld für Kultur im Orlatal und Oberland

Der Saale-Orla-Kreis gewährt Zuwendungen zur Förderung der Kulturarbeit im Orlatal und Oberland. Ziel der Unterstützung sei, „Rahmenbedingungen zum Schutz und zur Entwicklung von Kultur, Kunst und Brauchtum zu schaffen“, so die entsprechende Richtlinie. So werden bei ausreichenden Haushaltsmitteln Projekte auf den Gebieten Musik, Gesang, Theater, Literatur, bildende Kunst, Soziokultur gefördert. Willkommen seien Anträge von Vereinen, Kirchgemeinden und Kunstschaffenden. Zuwendungen werden insbesondere für kulturelle Veranstaltungen wie Chortreffen oder Theater- und Musikaufführungen, aber auch für die allgemeine Brauchtumspflege, Vereinsjubiläen oder Ausstellungen gewährt. Nicht förderfähig seien beispielsweise Faschingsveranstaltungen. Die Kulturförderung für dieses Jahr kann noch bis 31. März beantragt werden. Antragsformulare sind unter www.saale-orla-kreis.de zu finden, dort die Felder „Kreispolitik“, „Förderung von Ehrenamt und Initiativen“, „Kulturförderung“ anklicken. red

Fasching bei den Landfrauen im Orlatal

Die Dreitzscher Landfrauen feiern am Donnerstag, 8. Februar, Weiberfasching. Beginn in der Begegnungsstätte in Dreitzsch ist um 14 Uhr. „Bitte denkt an eine närrische Kopfbedeckung“, richtet Landfrauen-Chefin Gabriele Peißker an ihre Mitstreiterinnen. red

Tanztee im Pößnecker Schützenhaus

Im Pößnecker Schützenhaus wird am Donnerstag, 8. Februar, ein weiterer Tanztee gefeiert. Beginn ist um 15 Uhr, Einlass schon ab 14 Uhr und Ausklang gegen 18 Uhr. Frei nach dem Motto „Darf ich bitten?!“ legt der Pößnecker DJ Michael Beutel („Disco mit M“) auf. Karten gibt es nur an der Nachmittagskasse, Reservierungen sind vorab unter Telefon 03647/44 59 800 willkommen. red

Rosenmontagsumzug in Pößneck

In Pößneck wird am 12. Februar zum Rosenmontagsumzug eingeladen. „Ab 13 Uhr sind auf dem Marktplatz die Narren los!“, heißt es in einer Mitteilung der Stadt Pößneck. Erwartet wird, dass die drei Pößnecker Karnevalsvereine wieder lautstark durch die Fußgängerzone ziehen und auf dem schiefe Marktplatz zu einer Schunkelrunde einladen. Wie immer schließt sich ein Empfang der Narren im Pößnecker Rathaus an.

Führungen durch die Pößnecker Brauerei

In der Pößnecker Rosenbrauerei sind bei ausreichender Teilnehmerzahl auch in diesem Jahr Brauereibesichtigungen möglich. Die Führungen für Gruppen ab zehn volljährigen Personen durch die Produktion und das hauseigene Brauereimuseum mit Verkostungen im Schalander gibt es in drei Varianten: von „klassisch“ mit einer einstündigen Dauer bis „maxi“ mit einem dreistündigen Aufenthalt und Schlachteplatte. Notwendig ist eine Anmeldung, die möglich ist unter www.rosenbrauerei.de. red

Ermittlungsverfahren wegen Kennzeichenmissbrauchs

Am Freitag stellten Beamte der Polizeiinspektion Saale-Orla am Friedhof von Langendembach einen nicht mehr zugelassenen Pkw fest, der mit entstempelten Kennzeichen eines anderen Fahrzeuges versehen war. Die Tafeln wurden sichergestellt. Ermittlungen haben dann ergeben, dass der neue Eigentümer sein Fahrzeug vor dem Weiterverkauf am Friedhof zwischengelagert hatte. Der 19-Jährige habe sich nun wegen Kennzeichenmissbrauchs zu verantworten, so die Landespolizeiinspektion Saalfeld in einer Mitteilung. red