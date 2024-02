Plothen. Rund 75 unterschiedliche Bäume auf einer ehemaligen Brachfläche im heutigen Naturschutzgebiet könnten ein grünes Klassenzimmer bilden.

Ein grünes Klassenzimmer zentral im Saale-Orla-Kreis gelegen – das ist, was Danny Säwert und sein Vater Dieter Schulen, Jugendeinrichtungen und Sozialen Trägern anbieten wollen. Doch das Herzstück des grünen Klassenzimmers ist der Bauaufsichtsbehörde des Landkreises offenbar ein Dorn im Auge. So sehr, dass die Behörde Dieter Säwert bereits ein Zwangsgeld von 1000 Euro plus Gebühren und Auslagen auferlegt hat und ein weiteres, noch höheres Zwangsgeld androht. Dabei warten die Erschaffer des grünen Klassenzimmers und ihre Unterstützer schon lange auf einen Klärungstermin vor Ort.