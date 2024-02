Schleiz. Die Teag Mobil GmbH hat zehn Ladepunkte für Elektrofahrzeuge im Schleizer Industriegebiet in Betreib genommen, weitere werden folgen.

In Schleiz ist jüngst der erste Bauabschnitt eines der derzeit größten Ladeparks für Elektrofahrzeuge in Thüringen in Betrieb genommen. An zehn Hochleistungsladepunkten können nun rund um die Uhr Elektromobile Strom tanken. Die jüngst montierten Schnellladesäulen stellen hierbei Ladeleistungen bis zu 400 Kilowatt zur Verfügung.