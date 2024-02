Schleiz. Oliver Nowak über die Investitionen in den Schleizer Neumarkt.

Der Neumarkt als Zentrum von Schleiz hat in den vergangenen Jahren sprichwörtlich Federn gelassen. Das Problem mit den eingehenden Bäumen und dem sich hebenden Pflaster existiert schon lange. Und in den acht Jahren, die ich bald hier in Schleiz wohne, waren die absenkbaren Poller gefühlt fast dauernd defekt.