Dittersdorf/Linda. Auf der L1077 von Schleiz nach Neustadt a.d. Orla wurde am Dienstag für einen mit Kranteilen beladenen Lkw ein Kran benötigt.

Die Straße L1077 zwischen Linda und der A 9-Anschlusstelle Dittersdorf war am Nachmittag wegen Bergungsarbeiten gesperrt. Ein 40-Tonnen-Lkw der Kranteile geladen hatte, war von Schleiz in Richtung Neustadt a.d Orla unterwegs, kam von der Fahrbahn ab und rutschte über das Bankett in den Graben.