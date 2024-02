Bodelwitz. Wie Bodelwitz trotz gestiegener Aufwandsentschädigung für den Ortsbrandmeister 40 Euro spart.

Bekanntlich sind neuerdings Kommunen, die von Wassermassen bedroht sind, für den Schutz ihrer Einwohner selbst verantwortlich. Sogenannte Wasserwehren werden nach und nach aufgebaut, so auch in Bodelwitz. Man nimmt offenbar das Thema sehr ernst, denn erst im Mai 2023 hatte man mit Schlamm- und Wassermassen aufgrund eines Starkregen-Ereignisses zu kämpfen. In der jüngsten Gemeinderatssitzung vom Montagabend ging es hauptsächlich um die Wehr, die Teil der freiwilligen Feuerwehr ist.