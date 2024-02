Gräfenwarth. Mitten im Schleizer Ortsteil Gräfenwarth entsteht gerade etwas Neues von großer Wichtigkeit.

Der strömende Regen am Mittwochvormittag war nicht gerade das passende Wetter zu einem doch schönen Anlass. Doch alle Anwesenden machten das Beste daraus in Gräfenwarth und die Worte der Freude und des Dankes machten das auch deutlich. Die Grundsteinlegung für das Feuerwehrhaus in der Ortsmitte sei ein ganz wichtiger Schritt, besonders in Sachen Erhalt der Ortswehr.