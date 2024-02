Schleiz/Pößneck. Christian Herrgott (CDU), der neue Landrat des Saale-Orla-Kreises, spricht im Interview über die Medien, seine Nachrücker und seine Leidenschaften.

Am Freitag, 9. Februar 2024, tritt mit Christian Herrgott (CDU) nach Peter Stephan (CDU, 1994-1999), einer viermonatigen Übergangszeit mit dem damaligen Ersten Beigeordneten Klaus Wippert (FDP) an der Spitze der Kreisverwaltung, Frank Roßner (SPD, 2000-2012) und Thomas Fügmann (CDU, 2012-2024) der vierte Landrat des Saale-Orla-Kreises sein Amt an. Das führt an diversen Stellen zum Personalwechsel. Wir haben Antworten zu diesen und einigen anderen Fragen.