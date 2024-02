Pößneck/Neustadt/Triptis/Ranis. Für die Pößnecker Stadtwette muss man sich so langsam anmelden, wenn die Einheimischen gewinnen wollen

Für die Pößnecker Osterkrone sind individuell gestaltete Kunststoff-Ostereier gefragt

Die Osterkrone, die in diesem Frühjahr wieder den Pößnecker Marktbrunnen schmücken soll, wird ab 11. März gebunden. Die Damen, die sich dieser Arbeit teils seit vielen Jahren ehrenamtlich annehmen, brauchen allerdings Verstärkung. Willkommen sind Freiwillige, die das Osterbrunnen-Team jeweils in den Vormittags- oder Mittagsstunden unterstützen könnten. Vorkenntnisse seien nicht erforderlich. Das teilte die Stadt Pößneck mit. Helfer sollten sich im Rathaus bei Kulturamtsmitarbeiter Michael Ritze unter Telefon 03647/500304 oder per E-Mail an kultur@poessneck.de melden. Das frische Osterkronengrün soll mit den noch wiederverwendbaren Ostereiern aus früheren Jahren geschmückt werden. Einfarbige, gern aber auch individuell gestaltete Kunststoff-Ostereier zur Ergänzung und auch Erweiterung der Girlanden seien noch willkommen. Gern werden auch Grünschnitt-Spenden entgegengenommen, wobei in diesem Fall um eine vorherige Kontaktaufnahme unter Telefon 03647/500304 mit dem städtischen Bauhof gebeten wird. Die Osterkrone wird dem Marktbrunnen voraussichtlich am 22. März, kurz vor dem diesjährigen Ostermarkt mit verkaufsoffenem Sonntag im Pößnecker Zentrum, aufgesetzt.

In Neustadt bereitet man für den 20. April einen öffentlichen Putztag vor

Nach „längerer Pause“, wie es heißt, soll in Neustadt in diesem Jahr wieder ein öffentlicher Frühjahrsputz stattfinden. Unter dem Motto „Wir räumen unsere Stadt auf!“ und in Regie der städtischen Verwaltung sollen am 20. April Bürgerinnen und Bürger sowie Vereine und Firmen verschmutzte öffentliche Plätze, Geh- und insbesondere Schulwege, Spielplätze, Grünanlagen und touristische Infotafeln wieder blitzeblank manchen. „Eine Neuerung in diesem Jahr wird sein, dass die Stationen für die Putzaktion vorgegeben werden“, macht die Stadt aufmerksam. Es wird auch um Hinweise auf Dreckecken gebeten, die unbedingt angegangen werden müssten. Um Einsatzortvorschläge und Freiwilligmeldungen wird bis 1. März per Mail an ordnung@neustadtanderorla.de oder persönlich im Bürger-Service der Stadt gebeten. Nicht zuletzt wird angemerkt, dass die Ortsteile teilweise selbstständig zu anderen Terminen einen Putztag in Regie der Ortsteilbürgermeister auflegen.

Straßenvollsperrungen in mehreren Orten des Orlatales

In Neustadt-Lichtenau wird die Straße Zum kalten Tal vom 29. Februar bis 26. April voll gesperrt; Grund ist die Errichtung eines Schachtes für die Ortsentwässerung. In Triptis wird aufgrund von Baumfäll- und -pflegearbeiten die Bahnhofstraße zwischen der Geraer und der Puschkinstraße am 12. und 13. Februar voll gesperrt. In Neustadt-Knau bleibt die Hauptstraße zwischen dem Abzweig Dreba/An der Bahn und dem Heinweg für Kanalarbeiten sowie die Verlegung einer Trinkwasserleitung weiterhin beziehungsweise voraussichtlich bis September 2024 gesperrt. In Ranis-Ludwigshof kommt es noch bis Ende April zu abschnittsweisen Vollsperrungen wegen Anschlussarbeiten des Orteiles an eine Kläranlage. Das teilte die Untere Straßenverkehrsbehörde des Landratsamtes des Saale-Orla-Kreises mit.

Öffnungszeiten der Pößnecker Stadtbibliothek

Die Pößnecker Stadtbibliothek ist montags von 11 bis 17 Uhr, dienstags und donnerstags von 11 bis 18 Uhr, freitags 11 bis 16 Uhr sowie sonnabends von 9 bis 12 Uhr geöffnet. Außerhalb der Öffnungszeiten kann Ausgeliehenes rund um die Uhr über den Medien-Rückgabekasten am Eingang der Stadtbibliothek zurückgegeben werden, ebenso ist die Onleihe über www.thuebibnet.de zeitlich uneingeschränkt möglich. Weitere Informationen können unter Telefon 03647/500320 oder per Mail an bibliothek@poessneck.de erfragt werden.

Sonderschau mit Feuerwehr-Oldtimern in Neustadt

Im Buteile-Park in Neustadt ist zurzeit die Sonderausstellung „Spezialanhänger (FwA) der Feuerwehr der DDR“ zu sehen. „Sie dokumentiert die Entwicklung dieser zweirädrigen, einachsigen Anhängerfahrzeuge, die sich auch für den Handzug eignen“, teilt der gastgebende Museumsverein Orlatal mit Sitz in Neustadt mit. Die Exponate sollen zu einem dauerhaften Teil der ständigen Oldtimer- und Technik-Ausstellung in den Komplex an der Triptiser Straße in Neustadt werden. Die Spezialanhänger können vorerst bis Ende April 2024 besichtigt werden. Das Museum ist immer von Mittwoch bis Sonntag in der Zeit zwischen 10 bis 14 Uhr geöffnet. Nähere Informationen können unter Telefon (036481) 849270 erfragt werden.

Der Buteile-Park ist an der Triptiser Straße in Neustadt zu finden. © Funke Medien Thüringen | Christian Schneebeck

Gemeinde im Orlatal will öffentlichen Weg teileinziehen

Am Donnnerstag, 15. Februar, kommen im Orlatal zwei Gemeinderäte zusammen. Die kommunalen Parlamentarier der Gemeinde Lemnitz tagen ab 19 Uhr in der Museumsscheune Leubsdorf öffentlich, wobei für die Ortsansässigen nur die „Einwohnerfragestunde“ interessant sein dürfte. In Schmieritz beraten die kommunalen Parlamentarier ab 19 Uhr öffentlich, und zwar im Versammlungsraum der Gemeindeverwaltung, um unter anderem die „Beschaffung eines Mannschaftstransportwagens (MTW) für die Feuerwehren der Gemeinde Schmieritz“ sowie die „Teileinziehung des öffentlichen Weges zwischen den Ortschaften Schmieritz und Köthnitz“ zu beschließen, um dann ebenfalls eine „Einwohnerfragestunde“ anzubieten.

Bürgermeister Michael Modde (l.), hier im vergangenen Jahr bei der ersten Auflage des Business Night Runs der Volksbank Vogtland-Saale-Orla eG beim Team um Unternehmer Ralf Grimm (3. v. r.), will eine Wette gewinnen und braucht hierzu die Pößnecker. © OTZ | Marius Koity

Für die Pößnecker Stadtwette kann man sich noch bis 3. März anmelden

Unter www.volksbank-laufen.de kann man sich bei der Volksbank Vogtland-Saale-Orla eG noch bis einschließlich 3. März für die zweite Auflage des Business Night Runs des genossenschaftlichen Kreditinstitutes in Pößneck anmelden. Der Nacht- und Firmenlauf findet am 12. April statt. Die Veranstaltung ist mit einer Stadtwette aus Anlass des Pößnecker Jubiläumsjahres „700 Jahre Ersterwähnung als Stadt“. Die Verantwortlichen der Volksbank Vogtland-Saale-Orla eG wetten, dass es der Pößnecker Bürgermeister Michael Modde (parteilos) nicht schafft, 700 Starter für die Breitensportveranstaltung zu gewinnen. Sollten sich aber 700 Läufer an der Startlinie einfinden, spendet die Bank zusätzlich zu den drei Euro pro Läufer für das Freizeitzentrum Pößneck insgesamt 1.500 Euro an weitere drei regionale Vereine. An der ersten Auflage dieses Nacht-, Firmen- und Benefizlaufes hatten vierzig Mannschaften und rund 350 Startern teilgenommen.