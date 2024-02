Weira. Das Abenteuerareal sollte eigentlich schon seit Monaten stehen. Über die Verzögerungen, Planungen und Vorfreude.

Was ist denn nun mit dem Spielplatz-Ersatzbau in Weira? Denn eine Hinweistafel an der Feuerwehr beziehungsweise am alten Spielareal wies die Fertigstellung fürs dritte Quartal 2023 aus. Getan hat sich aber noch nicht viel, zumindest bis vor wenigen Tagen.