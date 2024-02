Neustadt. Der närrische Wettergott meint es gut; wo das Sanitätszelt zu finden ist.

Zu Thüringens größtem Faschingsumzug in Neustadt an der Orla, der an diesem Sonntag um 14 Uhr startet, werden 25.000 Gäste aus nah und fern erwartet. Neben zahlreichen Straßensperrungen in der Innenstadt und zahlreichen Parkmöglichkeiten auf den Arealen der Supermärkte wird natürlich auch viel für die Sicherheit getan.