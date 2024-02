Schleiz. Oliver Nowak über seine Woche im Oberland

Meine Woche war dieses Mal deutlich von der Natur geprägt. Das fing schon am Montag damit an, dass ich über den neu aufgebauten Bauwagen von Danny Säwert schrieb, der im Naturschutzgebiet steht und von der Bauaufsichtsbehörde als nicht mehr bewegbares Bauwerk eingestuft wurde. Dass das so nicht geht und welche anderen Probleme das Landratsamt in dem Objekt sieht, war ein folgerichtiger weiterführender Artikel zu der Thematik. Ich persönlich würde mich freuen, wenn trotzdem die Idee vom grünen Klassenzimmer am Mittelteich umgesetzt werden könnte.