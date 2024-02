Ranis. Rund 50 Gäste folgten dem Ruf und genossen die etwas andere Seite der Literatur. Das Ganze wurde ergänzt mit Musik.

Man ist gern unter sich, aber freut sich natürlich über Neugierige, die dem etwas Anderen offen gegenüberstehen. Die familiäre Gothic-Szene, Freunde dunkel-romantischer Ton- und Literaturkunst, traf sich am Freitagabend zu ihrer zweiten öffentlichen Veranstaltung auf Burg Ranis. Die Gruppe Gothic Freunde Saalfeld hat Chris Phosphor aus Berlin, Wayne Lost Soul aus Manchester/Berlin auf die Bühne gebeten, um die Gäste auf eine musikalische Reise in die Gedanken der beiden Herren zu nehmen. Hingegen sind die der großen Literaten von Ralf Schönfelder und Marko Kruppe in gewohnt süffisant-unterhaltsamer Weise zu Gehör gebracht. Auszüge aus ihrem wohl-bekannten Programm „Literarische Destille“ trugen sie vor und verwiesen nur allzu gern auf die volle Ladung wortreicher menschlicher Abgründe von Stephen King, Hunter Thompson bis Bertolt Brecht. Am 15. März sind Kruppe und Schönfelder nochmal auf der Burg zu Gast.