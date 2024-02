Wurzbach. Was ein Berliner, Metal-Fans und anderes närrisches Volk in den südlichen Saale-Orla-Kreis treibt.

Die Narren regieren in Wurzbach. Zum größten und einzigen Faschingsumzug im Oberland des Saale-Orla-Kreises regnet es am Samstag Süßigkeiten, lacht der Frohsinn und rieselt das Konfetti. Die Karnevalsgesellschaft Grün-Gold Wurzbach (KGGG) hat sich in ihrem 66. Jahr nicht lumpen lassen und feiert mit befreundeten Gruppen und Vereinen. Es rollen 24 Wagen, es laufen 16 Fußgruppen und es sind insgesamt 626 Mitwirkenden, die den närrischen Höhepunkt im südlichen Teil des Landkreises gestalten. Mehr als je zuvor, wie Zugmarschall Daniela „Danny“ Meinicke erfreut bemerkt. Von Blankenstein bis Schleiz besucht man Tupfenbach.