Bad Lobenstein/Bad Berka. Die freie Montessori-Gemeinschaftsschule in Bad Lobenstein ist nach 2023 erneut Sieger im Wettbewerb um die beste tanzende Schule Thüringens geworden.

Die Schüler der Freien Montessori-Gemeinschaftsschule Bad Lobenstein haben im Wettbewerb „Schule tanzt“ ihren Titel vom letzten Jahr verteidigt und dürfen sich auch in diesem Jahr wieder „Die beste tanzende Schule Thüringens“ nennen. Das teilte Peggy Volk mit. Am Sonntag, 4. Februar, zeigten fünf Paare aus der Klasse 6 in Bad Berka ihr tänzerisches Können. Begleitet wurden sie von ihrer Tanztrainerin Anke Britzkow, ihren Familien und Pädagogen der Schule, die tatkräftig anfeuerten und mitfieberten.

Beim langsamer Walzer, Cha-Cha-Cha und Rock’n‘ Roll kamen alle fünf Paare bis in die dritte Wertungsrunde, drei Paare sogar ins Finale ein. „Am Ende belegten unsere Schülerinnen und Schüler von 53 Paaren aus neun Thüringer Schulen den 2., den 4. und 5. und zweimal den 12. Platz“, teilt Volk mit. Damit wurden sie Sieger in der Gesamtwertung. Einige der Paare sind dadurch für den Bundeswettbewerb im Frühling qualifiziert.

Zusätzlich hatten die Kinder einen Gruppentanz zum Anti-Mobbing-Song „I bin da für di“ des Schweizer Luca Hänni unter der Leitung von Nadin Harz und Maria Fischer einstudiert und überzeugten die Wertungsrichter: „Der erste Platz in dieser Tanzkategorie war für alle das Sahnehäubchen des Tages“, fasst es die Tanztrainerin stolz zusammen.

Und so wird in der Freien Montessori-Gemeinschaftsschule natürlich in den nächsten Wochen, Monaten und im kommenden Schuljahr fleißig weiter getanzt.

red