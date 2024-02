Neustadt an der Orla. Thüringens größter Faschingsumzug zieht durch Neustadt an der Orla und lockt trotz Dauerregens 23.000 Feiernde auf die Straßen.

Das wird vielen Narren im Gedächtnis bleiben: Nieselregen, Starkregen, Süßigkeitenregen. Der große Faschingsumzug in Neustadt an der Orla, besser gesagt Neustadt in der Orla, ist zweifellos der Höhepunkt fürs närrische Volk. Natürlich auch in diesem Jahr - trotz der immensen Feuchtigkeit von oben und von unten. Mehr als 23.000 Besucher aus nah und fern waren es. Dem Gefühl vieler nach etwas weniger als 2023. Der Grund lag auf der Hand. Aber die, die da waren, interessierte es am wenigsten. Mit fast 100 Bildern zauberten 1500 Umzugsteilnehmer eine spektakuläre Party auf die Straßen Neustadts.