Neustadt an der Orla. Hier sind die fünf besten Fußgruppen und Umzugswagen, die durch Duhlendorf zogen

In geheimer Wahl hat ein unbekanntes Gremium, unter nicht näher bekannten Kriterien, vielleicht auch unter Einfluss alkoholhaltiger Getränke, die tollsten, kreativsten und aufwendigsten Bastelarbeiten der Faschingsumzugsteilnehmer in Neustadt prämiert. Der Vizepräsident der Karnevalgesellschaft Duhlendorf Jan Müller teilt am Sonntagabend, kurz nach dem Umzug, mit: