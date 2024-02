Neustadt/Pößneck/Triptis/Krölpa. Veranstaltungsempfehlungen, Kurzberichte der Polizei und eine gute Nachricht aus dem Landratsamt

Kind bei Unfall in Neustadt verletzt

Am Sonntag, 11. Februar, gegen 14.30 Uhr beabsichtigte der 61-jährige Fahrer eines Pkw in Neustadt von der Rathenaustraße nach links in Richtung Arnshaugk abzubiegen. In diesem Moment rannte ein 15-jähriger Junge über die Straße, so die Landespolizeiinspektion Saalfeld, sodass es zu einem „Frontalzusammenstoß“ zwischen dem Kind und dem Auto kam, wie es heißt. Der 15-Jährige musste aufgrund seiner Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. red

Mann bei Unfall auf Landesstraße bei Pößneck verletzt

Am Samstag, 10. Februar, gegen 13.15 Uhr überholte der 52-jährige Fahrer eines Pkw auf der Landesstraße zwischen Kleindembach und Pößneck ein vor ihm fahrendes Auto. Dabei kam es mit einem Pkw im Gegenverkehr zum „seitlichen Zusammenstoß“, wie die Landespolizeiinspektion Saalfeld mitteilte. Der Mann zog sich bei dem Unfall Verletzungen zu, die im Krankenhaus behandelt werden mussten. Die 57-jährige Fahrerin des Pkw aus dem Gegenverkehr kam offenbar mit dem Schrecken davon. red

Benjamin Schmidt (l.) mit Marko Kruppe bei einer Lesung vor Jahren im Pößnecker PAF. © TZ | Mario Keim / Archiv

Benjamin Schmidt liest im Kulturhaus Peuschen

Wer den 1989 in Pößneck geborenen, aus Krölpa stammenden und seit 2010 in Berlin lebenden Schriftsteller Benjamin Schmidt aus seiner Lyrik und Prosa lesen hören wollte, musste zuletzt nach Hamburg oder ins Ruhrgebiet fahren. In diese Reihe fügt sich nun Peuschen ein. Im Kulturhaus der Gemeinde stellt er sich am 11. März vor. Die Lesung an dem Montag beginnt um 14.30 Uhr. Ein bestimmtes Programm ist nicht angekündigt, es ist aber anzunehmen, dass Benjamin Schmidt unter anderem auf sein jüngstes Buch „Das mit der Liebe tut mir leid“ (Edition Outbird Gera, 2023) eingehen wird. Es wird um eine Anmeldung im veranstaltenden Freizeitzentrum Pößneck unter Telefon 03647/414577 oder per Mail an info@fzz-poessneck.de gebeten. mko

Raser auf der Autobahn A9 auf Triptis

In der Nacht zum Montag, 12. Februar, gegen 2.30 Uhr stellte eine Streife der Autobahnpolizeiinspektion der Thüringer Polizei auf der Autobahn A9 kurz vor Triptis einen rasant fahrenden polnischen Sattelzug in Richtung München fest. Der Fahrer wurde zur Verkehrskontrolle auf den Autobahnparkplatz Rodaborn eingeladen und nach Auslesen des digitalen Fahrtenschreibers konnten bei dem 61-jährigen Fahrer mehrere Geschwindigkeitsspitzen von 114 km/h festgestellt werden. Der Mann musste zunächst vor Ort eine Sicherheitsleistung in Höhe von 200 Euro zahlen, bevor er seine Fahrt fortsetzen durfte. red

Das Foto des Geschwindigkeitdiagrammes mit mehreren Spitzen bei 114 km/h des auf der A9 bei Triptis erwischten Lkw-Rasers. © OTZ | Autobahnpolizeiinspektion der Thüringer Polizei

Ein Abend über den Wald in der Pinsenberghalle Krölpa

„Wilhelm, wie sieht der Wald wieder aus!“ heißt das 2021 erschienene, viel diskutierte und mittlerweile in dritter Auflage vorliegende Buch des thüringischen Schriftstellers und Kulturjournalisten Frank Quilitzsch aus dem Verlag Tasten & Typen Bad Tabarz. Am 8. März stellt er es nun in der Pinsenberghalle Krölpa vor. Beginn an dem Freitag ist um 19 Uhr. Sogar aus den Reihen der Förster hört man nur Gutes, hat sich doch Frank Quilitzsch viel Zeit für deren Arbeit und Gedanken genommen. Zur Lesung lädt der Lese-Zeichen e. V. ein und Vorverkaufskarten für den bestimmt kurzweiligen Abend gibt es in der Krölpaer Gemeindeverwaltung und der Pößnecker Buchhaltung Am Markt. mko

Alkoholfahrt endet in Neustadt mit Führerscheinentzug

In der Nacht zum Montag, 12. Februar, gegen 0.40 Uhr wurde der 23-jährige Fahrer eines Pkw auf einem polizeilich nicht näher definierten Dorfplatz in Neustadt einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem jungen Mann einen Wert von mehr als 1,4 Promille. So musste sich der 23-Jährige einer rechtssicheren Blutentnahme in einem Krankenhaus unterziehen. Seinen Führerschein nahmen die Beamten erst einmal mit. red

Förderungen des Ehrenamtes im Saale-Orla-Kreis

Die Thüringer Ehrenamtsstiftung stellt jährlich Mittel zur Verfügung, die dazu dienen sollen, das Ehrenamt zu fördern beziehungsweise den vielen Freiwilligen in gebührender Form „Danke!“ für ihr Engagement zu sagen. Der Saale-Orla-Kreis unterstützt die Förderung des allgemeinen Ehrenamtes zum einen mit Zuwendungen für Frauen und Männer, die mindestens zwanzig Stunden im Monat ehrenamtlich tätig sind, zum anderen mit Zuschüssen für konkrete Projekte. Seit mehr als zehn Jahren wird in Zusammenarbeit mit der Kreissparkasse Saale-Orla zudem die Thüringer Ehrenamtscard an verdiente Aktive verliehen. Entsprechende Anträge sind in der Kreisverwaltung beziehungsweise im Büro des Landrates bis zum 30. Juni willkommen. Näheres ist mit den entsprechenden Formularen unter www.saale-orla-kreis.de/de/ehrenamtsfoerderung.html zu finden. mko