Neustadt. In der Sport- und Festhalle Neustadt werden in Kürze die 27 Jahre alten Sanitärinstallationen komplett ausgetauscht

Die Sport- und Festhalle Neustadt wird in diesem Jahr wiederholt von Handwerkern aufgesucht, aber nicht um Sport zu treiben oder Party zu machen. Vielmehr kommt es in einem ersten Schritt zu einem energetischen Umbau der Sanitärinstallationen in dem landkreiseigenen Objekt. Später soll die Beleuchtung auf LED umgerüstet werden. Warum eigentlich?