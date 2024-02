Neustadt an der Orla. Beim 44. Tauziehen auf dem Marktplatz von Neustadt an der Orla meldeten sich 24 Mannschaften zum Kräfte messen an.

Misteln, Wurzeln, Gräser, Feldblumen, Salz, Pfeffer und Erdbeeren sind Zutaten, aus denen der Druide Miraculix für die Römer den Zaubertrank zubereitet haben soll. Alles Gewächse, die in der schönen Landschaft in und um Dreitzsch auch wachsen. Und das könnte ein Grund dafür sein, warum die Dreitzscher beim Tauziehen in allen drei Kategorien den ersten Platz abräumten. Oder aber sie haben einfach die beste Taktik, die kräftigsten Leute ausgewählt oder die Gegner psychologisch bereits im Vorfeld lahmgelegt. Denn seit Jahren ziehen die „Mexikaner“, wie sie sich nennen, ihre Gegnerinnen und Gegner regelrecht über das Pflaster auf dem Neustädter Marktplatz.