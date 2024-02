Schleiz. Der Schleizer Karneval Club hat die erste Gala und den Kinderfasching absolviert und freut sich auf die nächsten Veranstaltungen.

„Schlager, Party, Sonnenschein - der SKC nimmt Malle ein“ ist das Motto des Schleizer Carneval-Clubs in dieser Saison. Daraufhin hatten rührige Mitglieder die Jahnturnhalle umgewandelt. An den Tischen herrschte von Anfang an heitere Stimmung. Durchaus hätte diese Halle in Mallorca sein können. Zwei Bars und eine Bierbar fanden in den kleinen Nebengelassen Platz.