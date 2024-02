Das 44. Tauziehen fand am Rosenmontag auf dem Marktplatz von Neustadt an der Orla statt. Die Duhlendorfer erfreuten sich regen Interesses und konnten in diesem Jahr 24 Teams aus dem Orlatal und sogar dem Oberland, in drei verschiedenen Kategorien, an das Tau bringen. Spannende Duelle, kreative Kostüme und strahlende Sieger sind zu sehen. © Funke Medien Gruppe | Stephanie Rössel