Oppurg. Tänzerische Darbietungen auf hohem Niveau, Wortwitz und farbenprächtige Kostüme: Großartiges Programm bei den Oppurger Schlossnarren

Mit einer ansprechenden Leistung zeigten die 130 Aktiven der Oppurger Schlossnarren am Rosenmontag, was den Fasching aus Sicht der Mitglieder und Zuschauer auszeichnet. Begeisterung, Leidenschaft und Können, gepaart mit farbenprächtigen Kostümen, verzückte die Besucher im gut gefüllten Saal im Grünen Baum in Oppurg.