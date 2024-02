Pößneck/Neustadt/Triptis. Wo man sich in den nächsten Tagen treffen und mit hoher Wahrscheinlichkeit auch staunen kann

Führung durch die Pößnecker Kaffeerösterei

Die Pößnecker Denkmahl-Rösterei ist eine der erfolgreichsten Geschäftsneugründungen jüngerer Zeit im Orlatal. Das Interesse an der Kaffeerösterei ist groß und vor diesem Hintergrund bietet sie zum Pößnecker Stadtjubiläumsjahr 2024 im Zwei-Monats-Rhythmus die Möglichkeit an, einen Blick hinter die Kulissen zu werfen. Zur ersten Rösterei-Führung in diesem Sinne wird am Samstag, 17. Februar, eingeladen und Beginn ist um 10 Uhr. Tony Wutzler steht als Barista, Röstmeister und Kaffeesommelier Rede und Antwort und erklärt alles zur Entstehungsgeschichte des Betriebes und zu den hauseigenen Kaffeeröstungen. Es empfiehlt sich eine Voranmeldung unter Kontakt@DenkMahl-Kaffee.de.

Der Imkerverein Pößneck lädt zu seinem ersten Stammtisch in diesem Jahr ein. © Funke Medien Thüringen | Christian Schneebeck

Imkerstammtisch in Pößneck

Am Freitag, 23. Februar, um 18 Uhr findet im Gasthaus Zur Erholung in Pößneck-Köstitz ein öffentlicher Imkerstammtisch des Imkervereines Pößneck statt. „Neben einem allgemeinen Austausch in geselliger Runde über interessierende Fragen ist vorgesehen, dass der Imkerfreund Wolfgang Müller aus Triptis einen Vortrag über seine Slowenienreise 2022/23 präsentiert“, teilen die Gastgeber mit. Willkommen seien nicht nur Imker und Bienenfreunde, sondern auch Landwirte und Naturliebhaber im Allgemeinen.

Kleintiermarkt in Triptis

Der Rassegeflügelzuchtverein 1892 Triptis veranstaltet im ersten Halbjahr 2024 auf seinem Gelände Am Wassergarten 2 in Triptis insgesamt zehn Kleintiermärkte. Am Samstag, 17. Februar, findet nun die vierte Auflage dieser kleinen ländlichen Messe in dieser Saison statt. In und an den Hallen des gastgebenden Vereines sind interessierte Besucher ab 7.30 Uhr willkommen. Ausklang der Veranstaltung ist gegen Mittag. Marktleiter ist der Vereinsvorsitzende Volker Brömel.

Schwarze Kunst in Neustadt

In der historischen Schaudruckerei des Neustädter Museums für Stadtgeschichte mit Drucktechnik und Gerätschaften aus der Zeit von 1870 bis 1950 ist am Donnerstag, 22. Februar, wieder Betrieb. Interessierte aller Generationen sind in der Zeit zwischen 14 bis 16.30 Uhr willkommen. Jünger der schwarzen Kunst präsentieren ihr altes Handwerk. „Schauen Sie ihnen über die Schulter und erleben Sie die Schriftsetzer, die Drucker, den Buchbinder und die Chemigrafin in Aktion“, heißt es in der Einladung der Stadt Neustadt zu dieser Veranstaltung. Weil der Platz begrenzt ist, wird um eine Voranmeldung in der Neustädter Tourist-Information unter Telefon 036481/85 22 22 oder per E-Mail an touristinfo@neustadtanderorla.de gebeten.

Sonderschau im Alfred-Ehrhardt-Haus in Triptis

Die Sonderausstellung „Ernst Barlach - Fotografie und Film 1948/49“ des Alfred-Ehrhardt-Hauses in Triptis kann am Sonntag, 18. Februar, wieder besichtigt werden. Teil der Ausstellung sind ein zweiteiliger Streifen des Kunst- und Kulturfilmers Alfred Ehrhardt über Leben und Wirken von Ernst Barlach sowie meisterhafte Lichtbilder Ehrhardts mit ausgewählten Barlach-Skulpturen. Gäste sind in der Zeit zwischen 14 bis 17 Uhr willkommen.