Tanna. 50 Jahre schon und kein bisschen leiser geht es zu beim Fasching in Tanna.

Die fünfte Faschingssause in dieser Saison feierte der Tannaer Carneval Club am Rosenmontag und zelebrierte damit ausgiebig seinen 50. Geburtstag gemäß dem Motto „50 Jahre viel gelacht, Tanna Tanné die ganze Nacht“. Präsident Thomas Brunner hielt zu Beginn ein kleines Resümee und meinte in der Bütt: „Vor 50 Jahren fing alles an mit dem Fasching in der Tann.“