Triptis-Oberpöllnitz. Was ist Stand bei der Freiflächen-Photovoltaik-Anlage nahe der B 281 in Triptis?

Der seit fünf Jahren in Planung befindliche Solarpark in Oberpöllnitz biegt scheinbar auf die Zielgerade ein, der Bau rückt in greifbare Nähe. Im Dezember fasste der Stadtrat in Triptis einen sogenannten Abwägungsbeschluss. Im Ergebnis „muss der Vorhabenträger ein aktualisiertes Blendgutachten vorlegen, aus dem hervorgeht, dass durch konkret definierte Maßnahmen die gesetzlich zulässige Blenddauer an den in der Nähe befindlichen Wohnbebauungen nicht überschritten wird“, teilt der Bauamtsleiter der Verwaltungsgemeinschaft Triptis, Matthias Jänicke, auf Nachfrage dieser Redaktion mit.