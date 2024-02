Pößneck. In der Neustädter Straße 74 in Pößneck schweben Stahlträger und Holzwände durch die Lüfte. Mit einigen Aufwand wird ein altes Haus vor dem Verfall gerettet.

Wenn tonnenschwere Gebäudeteile am Haken eines Krans durch die Lüfte schweben, sieht das meist so spannend aus, dass Menschen ihren Gang unterbrechen und Radfahrer von ihrem Drahtesel absteigen, um das Spektakel eine Weile zu genießen. Solche Momente des Innehaltens sind in diesen Tagen am ehemaligen Wohn- und Geschäftshaus Neustädter Straße 74 in Pößneck zu beobachten.