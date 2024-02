Neustadt a. d. Orla/Dreitzsch. Mexikaner dominieren Tauzieh-Wettbewerb in Neustadt an der Orla seit Jahren. Zwei Urgesteine verraten, was dahinter steckt.

Seit 20 Jahren tauchen auf der Liste des Neustädter Tauziehens immer wieder die Mexikaner auf. Das Männer-Team wurde seit 2007 nur einmal von den Dittersdorfern geschlagen. Die Damen schafften neunmal den ersten Platz und im gemischten Doppel schaffte man achtmal den Sieg.