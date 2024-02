Hirschberg. Faschingsdienstag reloaded: Hirschberger Kulturhaus wird zum Narrenschiff mit 46 Vereinen

Zwar startete die MS Unsinkbar am Faschingsdienstag mit erheblicher Verspätung, doch dafür nahm sie innerhalb kürzester Zeit ordentlich Fahrt auf und holte den Rückstand mit buchstäblich vereinten Kräften wieder auf. Es lag vermutlich an der riesigen Schlange vor dem Schiffsliegeplatz, die alle die Treppe zum Kreuzfahrtschiff erklimmen wollten. Genau genommen war das Schiff das Hirschberger Kulturhaus und der Liegeplatz der Parkplatz direkt daneben. Und es war schon eine ordentliche logistische Leistung, ganze 46 Faschingsvereine unter einem Dach zu bündeln. Aus mehreren Bundesländern reisten die Abordnungen, die von einer bis zu 30 Personen reichten, an. Damit konnte der Faschingsclub Blau-Gelb Hirschberg die Zahl vom Vereinsfasching im vergangenen Jahr erneut übertreffen.