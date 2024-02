Hirschberg. Das Programm der Villa Novalis in Hirschberg ist in den kommenden Wochen nicht nur von klassischen Konzerten geprägt, sondern auch von Seminaren.

Die Villa Novalis ist ein Treffpunkt für alle Klassikfreunde. Man kennt sich untereinander und genießt gemeinsam die Musik oder die Vorträge über klassische Komponisten. In den kommenden Monaten sollen aber nicht nur die Konzerte die Gäste in die Villa locken, sondern ein neues Angebot an Seminaren, das sich an verschiedene Interessensgruppen richtet.