Pößneck/Neustadt a.d.Orla/Ziegenrück/Schleiz7Bad Lobenstein. „Baum der Hoffnung“ kämpft in Pößneck um Wachstum, hat aber in Schleiz und Bad Lobenstein keine Chance mehr.

Der Ginkgobaum in Pößneck, der im April 2019 gepflanzt wurde, scheint leichte Schwierigkeiten zu haben, groß und kräftig zu werden. Aber im Gegensatz zu den Bäumen in Schleiz und Bad Lobenstein, hat er noch eine Chance zu wachsen. Der Baum am Ende der Fußgängerzone, an der Ecke Breite Straße in Pößneck wurde im April 2019 als zweiter „Baum der Hoffnung“ im Saale-Orla-Kreis gepflanzt. Dabei handelt es sich um eine Aktion des Weissen Rings, die zum 40-jährigen Jubiläum gestartet wurde und die Gesellschaft zu Themen der Opferhilfe nachhaltig sensibilisieren soll.