Pößneck/Neustadt/Ranis/Triptis. Konzert in Neustadt, Tag der offenen Tür in Pößneck, Stadtratssitzung in Ranis und andere Veranstaltungen

Spanischer Pianist konzertiert im Saal des Neustädter Rathauses

Im Saal des Neustädter Rathauses ist am Freitag, 23. Februar, um 19.30 Uhr ein Konzert mit dem spanischen Pianisten Álvaro Baltanás Meliveo zu genießen. Es handelt sich laut Einladung der Stadt Neustadt um einen Künstler, der „durch Deutschland und die ganze Welt“ tourt, mit den Hamburger Symphonikern spielt und als Kammermusiker genauso wie als Solist zu erleben ist. In Neustadt spielt der Absolvent der Leipziger Hochschule für Musik und Theater Stücke von Franz Liszt, Claude Debussy und Modest Mussorgsky. Vorverkaufskarten gibt es im Neustädter Lutherhaus. red

Dringlichkeitssitzung des Stadtrates von Ranis

Der Stadtrat von Ranis kommt am Montag, 19. Februar, zum zweiten Mal binnen kurzer Zeit zusammen. Die Dringlichkeitssitzung findet im Bürgerhaus statt und beginnt um 19.30 Uhr. Öffentlich soll die „Vergabe der Bauleistungen Regenwasserkanal und Straßenoberfläche“ beraten und beschlossen werden.

Grün-Blau-Bunt in der Zwackauer Gaststätte

„Ecuador – Grün-Blau-Bunt“ lautet das Leitmotiv eines Vortrages, zu welchem am 28. Februar ins Gasthaus nach Zwackau eingeladen wird. Beginn an dem Mittwoch ist 19 Uhr, Einlass ab 18.30 Uhr. Es referiert der Triptiser Kulturamtsleiter Jan Wißgott, der im vergangenen Herbst mehrere Wochen in Südamerika unterwegs war. Es wird um eine Voranmeldung unter Telefon 0151-75068639 gebeten. Gastgeber an dem Abend ist der Heimatverein Heideland Zwackau.

Tag der offenen Tür in der Tafel der Volkssolidarität Pößneck

Am Montag, 19. Februar, wird zu einem Tag der offenen Tür in die Tafel der Volkssolidarität im Übergangswohnheim Am Teichrasen 70 in Pößneck eingeladen. Anlass ist das 25-jährige Bestehen der sozialen Einrichtung. Gäste sind zwischen 14.30 bis 17 Uhr willkommen. „Wir möchten für Familien mit Kindern und für sozial benachteiligte Menschen einen angenehmen Tag gestalten“, heißt es in der Einladung zu dieser Veranstaltung.

Kabarett im Kulturhaus Peuschen

Das Geraer Kabarett Fettnäppchen gastiert am Freitag, 23. Februar, mit dem Programm „Eine Frau, die schweigt, unterbricht man nicht“ im Kulturhaus Peuschen. Beginn ist 19.30 Uhr, Einlass ab 18.30 Uhr. Karten gibt es in den Stadtinformationen Ziegenrück und Pößneck sowie im Landhandel Hopp in Knau.

In den Regalen der Bücherwaage kann nach Herzenslust gestöbert werden. © Theresa Wahl | Theresa Wahl

Zeitzonenrabatt in der Neustädter Bücherwaage

Am 29. Februar wird von 16 bis 18 Uhr zum Stöbern in den „Bücherwaage“ der Freunde der Stadtbibliothek Neustadt in der Marktstraße 7 in Neustadt eingeladen. Der in 18 Regalen ausgestellte Lesestoff wird gegen eine Spende von zwei Euro pro Kilogramm abgegeben, wobei es aus Anlass des Schalttages einen „Zeitzonenrabatt“ geben wird. In der ersten Öffnungsstunde wird jedem Gebrauchtbücherkäufer ein kostenloser Bildband geschenkt und in der zweiten soll ein Kilogramm Bücher pro Person kostenlos sein. Neue Bücherspenden nimmt der Bibliotheksförderverein aus Platzgründen vorerst nicht entgegen.