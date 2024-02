Bad Lobenstein. Dorothea Leist aus Bad Steben stellt zum ersten Mal in Bad Lobenstein aus. Vernissage am 29. Februar.

Die kommende Ausstellung im Neuen Schloss in Bad Lobenstein ist für zwei Menschen eine Premiere: Die Bad Stebenerin Dorothea Leist stellt zum ersten Mal in der Kurstadt aus, für Bionda Börner ist es die erste Schau, die sie in der Kulturabteilung der Stadt Bad Lobenstein organisiert.