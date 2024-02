Bad Lobenstein. Müssen morgens die Autoscheiben nicht mehr freigekratzt werden, beginnt im Saale-Orla-Kreis allmählich die neue Fahrradsaison.

Beim Fahrradservice ist schon zu spüren, dass der Frühling naht. Warum der Drahtesel auch im bergigen Saale-Orla-Kreis nicht mehr nur ein Sportgerät, sondern alltagstauglich ist, worauf beim Start in die neue Saison geachtet werden sollte und was die Bundesregierung an Neuerungen plant, ist bei einem Slickrock-Besuch in Bad Lobenstein zu erfahren.