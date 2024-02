Pößneck/Neustadt/Triptis/Ranis. Sonderschau, Führung, Tag der offenen Tür und mehr

Tag der offenen Tür in Ranis

Die Regelschule Ranis lädt am Freitag, 23. Februar, zu einem Tag der offenen Tür ein. Gäste und insbesondere angehende Fünftklässler mit Eltern aus den Gemeinden und Städten der Verwaltungsgemeinschaft Ranis, aber auch etwa aus Pößneck sind zwischen 13.30 und 16.30 Uhr willkommen. Unter dem Motto „Wir beantworten deine Fragen!“ können Rundgänge durch das Schulhaus in Anspruch genommen werden und es ist eine iPad-Vorstellung zu erleben. Verschiedene weitere Angebote der Schüler und Lehrer sowie Kooperationspartnern der Bildungsstätte inklusiv Kaffee und Kuchen runden den Informationsnachmittag ab.

Gala-Abend des Triptiser Faschings

In Triptis findet am Samstag, 24. Februar, der Gala-Abend des 1. Triptiser Carneval Vereines statt. Beginn in der Alten Molkerei ist um 19.11 Uhr und das Motto des Abends lautet „DJ, Cocktails, Glitzerkleid, / Trips Trill tanzt durch die Discozeit“. Sämtliche Gruppen des Vereins führen ihre aktuellen Programme auf und mit dabei ist die Band Anna & The Rocks.

Vortrag zur Demenz in Triptis

„In Deutschland sind derzeit zirka 1,6 Millionen Menschen an Demenz erkrankt und jährlich treten zirka 300.000 Neuerkrankungen auf“, teilt die Volkshochschule des Saale-Orla-Kreises mit. „Das sind Zahlen, die erschrecken können“, so die landkreiseigene Bildungsstätte. Vor diesen Hintergründen legt sie in Zusammenarbeit mit der Alzheimer Gesellschaft Thüringen am 5. März im Triptiser Bürgerhaus eine Informationsveranstaltung auf, die das Thema von allen Seiten beleuchten will. Beginn an dem Dienstag ist um 14.30 Uhr. Referent ist der Psychologe Wilhelm Ambold aus Erfurt. Die Teilnahme an dieser Veranstaltung ist kostenfrei. Es wird um eine Anmeldung unter Telefon 03663/488144 oder im Internet unter www.vhs-sok.de gebeten.

Führung durch das Pößnecker Stadtmuseum

Zu einer öffentlichen Führung durch das Stadtmuseum Pößneck wird am Sonntag, 25. Februar, wieder eingeladen. „Unsere Museumspädagogen begrüßen Sie herzlich zu einer 60-minütigen Hausführung“, richtet die Stadt Pößneck an die Interessierten. Beginn ist um 14.30 Uhr. Für Kinder bis sechs Jahre ist der Eintritt frei.

Sonderschau in Neustadt verlängert

Der Neustädter Mal- und Zeichenzirkel ist im vergangenen Jahr 60 geworden. Aus diesem Anlass wurde am 19. Oktober 2023 eine Jubiläumsausstellung im Museum für Stadtgeschichte am Kirchplatz in Neustadt eröffnet. Die Sonderschau gibt einen Einblick in das künstlerische Schaffen des Zirkels von der Gründung bis ins Heute, erinnert die Stadt Neustadt mit dem Hinweis, dass die Ausstellung „aufgrund des großen Interesses“ bis einschließlich 31. März 2024 verlängert wurde.