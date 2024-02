Neustadt. Regionalwett­bewerb Südostthüringen von Jugend forscht/Schüler experimentieren mit Kindern und Jugendlichen aus Neustadt, Pößneck, Rudolstadt, Saalfeld und Schleiz

Der Regionalwettbewerb Südostthüringen von Jugend forscht/Schüler experimentieren findet am Donnerstag, 29. Februar, erstmals in der Neustädter Awo-Schlossschule statt. In einem Schulteil wird ein „Jugend-forscht-Campus“ eingerichtet und der angrenzende städtische Augustinersaal diene unter anderem dem Rahmenprogramm mit einer „Science Comedy Show“, teilte auf Anfrage dieser Zeitung die Docter Optics SE als Patenunternehmen des Regionalwettbewerbes mit. Zuletzt hatte die Neustädter Sport- und Festhalle plus Augustinersaal dem Nachwuchsforschertreffen gedient.

Insgesamt 44 Gymnasiasten und Grundschüler aus Neustadt, Pößneck, Rudolstadt, Saalfeld und Schleiz stellen 21 Projekte in allen sieben möglichen Fachbereichen, nämlich Arbeitswelt, Biologie, Chemie, Geo- und Raumwissenschaften, Mathematik/Informatik, Physik und Technik vor. Wettbewerbsleiter ist Mathe- und Physiklehrer Thomas Kniese vom Erasmus-Reinhold-Gymnasium Saalfeld. Die besten Präsentationen qualifizieren sich für das Thüringen-Finale vom 9. April in Jena.

Mit welchen Themen sich die Kinder und Jugendlichen schulisch und außerschulisch beschäftigen, kann die interessierte Öffentlichkeit am Wettbewerbstag in der Zeit zwischen 14.30 bis 15.30 Uhr in Augenschein nehmen.

Regionalwett­bewerb seit 2018 zurück im Orlatal

Der Regionalwett­bewerb Südostthüringen von Jugend forscht wird seit 2018 wieder im Orlatal ausgetragen. In die Region zurück geholt hat ihn die Docter Optics SE, die dieses Mal gleich neun Fachjuroren aus allen drei deutschen Standorten des Betriebes stellt. Ursprünglich beziehungsweise mehrere Jahre bis 2008 war die Pößnecker Shed­halle der Wettbewerbsstandort.

Siebenfachlinsen von Docter Optics aus Neustadt werden in Fahrzeugscheinwerfern eingesetzt. © Peter Cissek | Peter Cissek / Archiv

1965 in den alten Bundesländern initiiert, gilt Jugend forscht als bekanntester deutscher und größter europäischer Wettbewerb für den technisch-naturwissenschaftlichen Nachwuchs. In Thüringen finden in diesem Monat sieben Regionalwettbewerbe statt.