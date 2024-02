Bad Lobenstein. Hausmusik in Wurzbach, ein großer Jahrestag und Projektwoche: Die Vorbereitungen der Musikschule Saale-Orla am Standort Bad Lobenstein laufen auf Hochtouren.

Einige wichtige Termine stehen für die Musikschule Saale-Orla am Standort Bad Lobenstein in den kommenden Wochen an. Ein Höhepunkt ist das Festwochenende Anfang Mai. Anlass ist der 60. Geburtstag des Jugendblasorchesters Bad Lobenstein. Die Zuhörer können sich auf zwei Tage voller Musik freuen, aber für die Mitglieder der Gruppe ist das Wochenende quasi ein Klassentreffen.