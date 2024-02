Schleiz. Christian Herrgott (CDU) beschreibt den Alltag der Flüchtlingspolitik und warum Menschen in seiner Heimat Angst vor Wärmepumpen haben.

Markus Lanz begrüßte seine Zuschauer am Donnerstagabend zur letzten Sendung am Ende einer Woche, in der man sich nach seinen Worten „so liebevoll um Thüringen gekümmert“ habe wie lange nicht. Denn nach CDU-Landtagsmitglied Mike Mohring am Dienstagabend, der angesichts der bevorstehenden Landtagswahl zu seinen Überlegungen einer nach links blinkenden CDU befragt worden ist, war nun Christian Herrgott zu Gast. Der neue Landrat des Saale-Orla-Kreises hatte mit seinem Sieg gegen die AfD in der Stichwahl bundesweit für Schlagzeilen gesorgt. Lanz sprach gar von einem „Politikrimi“.