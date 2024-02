Gefell. In Gefell und anderenorts kamen Verstöße gegen die Verkehrsregeln und Zulassungsvorschriften ans Licht.

Mit mehreren Kontrollen ist die Polizei am Freitag im Oberland unterwegs gewesen. Zum „Tag der Verkehrssicherheit“ gab es einen intensiven Blick auf gefahrene Geschwindigkeiten, den technischen Zustand der Kraftfahrzeuge und die Einhaltung der Verkehrsvorschriften. Wie beispielsweise das Durchfahrtsverbot für Kraftfahrzeuge mit mehr als siebeneinhalb Tonnen Gesamtgewicht in Gefell. So lief der Tag ab: