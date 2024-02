Pößneck. Das war die Ursache der weithin sichtbaren Rauchsäule in Pößneck

Nach einem Feuer vom Samstagnachmittag in Pößneck, welches die Freiwillige Feuerwehr Pößneck gleich zweimal binnen weniger Stunden beschäftigte, gibt es den Verdacht der vorsätzlichen Brandstiftung. Es komme aber auch fahrlässige Brandstiftung in Frage. Das bestätigte die Landeseinsatzzentrale der Thüringer Polizei am Sonntagmorgen auf Nachfrage dieser Zeitung. Für Gewissheit sollen Brandursachenermittler der Kripo aus Saalfeld sorgen, die sich am Montag vor Ort umsehen sollen.