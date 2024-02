Pößneck/Schleiz. Die Meldungen der Landespolizeiinspektion Saalfeld vom Sonntag

Pößneck

Am Samstag, 24. Februar, kam es gegen 17 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern auf Höhe der Kreissparkasse in Pößneck. Die Freundin eines der beiden Streithähne rief die Polizei zur Hilfe. Nachdem diensthabende Beamte vor Ort geeilt waren, wurde im Zuge der Anzeigenaufnahme allerdings bekannt, dass gegen den Freund der Mitteilerin ein offener Haftbefehl vorlag. Eine Abwendung des Haftbefehlsvollstreckung durch Zahlung der ausstehenden Gelder konnte vor Ort weder durch den Mann noch die Frau vorgenommen werden, wie es heißt, weshalb der Mann im Anschluss an die Anzeigenaufnahme in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt gebracht wurde.

Oettersdorf

Im Zeitraum zwischen Freitag, 23. Februar, 20 Uhr, bis Samstag, 24. Februar, 8 Uhr, brachen unbekannte Personen das Tor zur Kartoffellagerhalle der Oettersdorfer Landwirtschaftlichen AG auf. Im Inneren wurden mehrere kleine Handgeldkassetten geöffnet und Bargeld in Summe von etwa 100 Euro gestohlen. Anschließend konnten die Personen in unbekannte Richtung verschwinden. Eventuelle Zeugen, die sachdienliche Angaben zu möglichen Tatverdächtigen geben können, werden von den Ermittlern gebeten, sich an die Polizeiinspektion Saale-Orla in Schleiz, Telefon 03663-4310, zu wenden.

Schleiz

Am Samstag, 24. Februar, in der Zeit zwischen Mitternacht und dem frühen Abend, verschafften sich bisher unbekannte Personen durch Aufbrechen der Eingangstür Zutritt zum Sportlerheim Schleiz. Im Vereinshaus entwendeten sie einen Geldbeutel mit insgesamt 30 Euro. Weiterhin wurde versucht, den angrenzenden Geräteschuppen aufzubrechen. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von 200 Euro. Eventuelle Zeugen, die sachdienliche Angaben zu möglichen Tatverdächtigen geben können, werden auch in diesem Fall von den Ermittlern gebeten, sich an die Polizeiinspektion Saale-Orla in Schleiz, Telefon 03663-4310, zu wenden.

