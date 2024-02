Neustadt an der Orla. Gewaltiger Knall riss am Dienstagmorgen Anwohner aus dem Schlaf. Was bisher bekannt ist.

Anwohner am Neustädter Markt wurden am Dienstag in frühen Morgenstunden durch einen gewaltigen Knall aus dem Schlaf gerissen. Denn unbekannte Täter hatten sich gewaltsam Zugang zur Deutschen Bank Filiale verschafft und offenbar einen Geldautomaten gesprengt. Das Gerät befindet sich laut eines Polizists nicht mehr an Ort und Stelle. Im Innenraum der Filiale im Gebäude der Wohnring AG sind durch die massive Gewaltanwendung Zerstörungen sichtbar: Risse in den Wänden, die Glas der Eingangstür ist gesprungen.