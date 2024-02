Bad Lobenstein/Bad Berka. Schülerinnen und Schüler aus Bad Lobenstein verteidigen ihren Titel im Tanzwettbewerb „Schule tanzt“.

Die Schüler der Freien Montessori-Gemeinschaftsschule Bad Lobenstein haben im Wettbewerb „Schule tanzt“ ihren Titel vom letzten Jahr verteidigt und dürfen sich auch in diesem Jahr wieder „Die beste tanzende Schule Thüringens“ nennen. Kürzlich zeigten fünf Paare aus Klasse 6 der Schule in Bad Berka ihre Begeisterung an der Bewegung zur Musik und ihr tänzerisches Können. Begleitet wurden sie von ihrer Tanztrainerin Anke Britzkow, ihren Familien und den Pädagogen des Klassenteams, die tatkräftig anfeuerten und mitfieberten.